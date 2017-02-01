«Франсабанк» ОАО с 1 февраля установил процентную ставку по кредиту для физических лиц «Открой мир с Mastercard» в размере 23% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит «Открой мир с Mastercard» — платежная карточка Mastercard с возможностью предоставления овердрафта до 5000 BYN. Возобновляемая кредитная линия — в течение 24 месяцев.

Всем клиентам с положительной кредитной историей, т.е. тем, кто своевременно оплачивает проценты за пользование кредитом и ежемесячный минимальный взнос — 3% от суммы кредитной задолженности, банк автоматически продляет срок действия кредитной линии с перевыпуском платежной карточки на новый срок.