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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ «ОТКРОЙ МИР С MASTERCARD»
16:44 01.02.2017
«Франсабанк» ОАО с 1 февраля установил процентную ставку по кредиту для физических лиц «Открой мир с Mastercard» в размере 23% годовых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит «Открой мир с Mastercard» — платежная карточка Mastercard с возможностью предоставления овердрафта до 5000 BYN. Возобновляемая кредитная линия — в течение 24 месяцев.
Всем клиентам с положительной кредитной историей, т.е. тем, кто своевременно оплачивает проценты за пользование кредитом и ежемесячный минимальный взнос — 3% от суммы кредитной задолженности, банк автоматически продляет срок действия кредитной линии с перевыпуском платежной карточки на новый срок.
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