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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК УТВЕРДИЛ СПЕЦПРОГРАММУ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
16:14 01.02.2017

ОАО «Белгазпромбанк» утвердило специальную программу кредитования для клиентов малого бизнеса в белорусских рублях под 17% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, специально для этих целей будут использованы кредитные ресурсы, предоставленные Газпромбанком (Россия). Получить кредит по такой ставке может финансово устойчивое предприятие либо индивидуальный предприниматель при условии предоставления обеспечения (недвижимость либо транспортные средства). Специальное предложение действует с 1 февраля до 1 июня 2017 года.

Кроме того, с 1 февраля изменены условия предоставления «ON-Line кредитов» для клиентов малого бизнеса: максимально доступная сумма увеличена с 30000 до 45000 руб., срок кредита увеличен с 30 до 45 дней, процентная ставка снижена с 20% до 19%.

С 1 февраля вступила в действие новая программа кредитования недвижимости «Строим вместе». Это кредиты для физических лиц на финансирование приобретения и строительства квартир в многоквартирных домах по договорам, заключенным с ООО «Астодевелопмент», ПЧУП «ДАМААН», ООО «Си-трейдинг», ОАО «Гродножилстрой».
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