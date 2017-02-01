БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВНОВЬ ПРИВЛЕКАЕМЫМ СРЕДСТВАМ ФИЗЛИЦ В НЕКОТОРЫЕ ВКЛАДЫ

15:39 01.02.2017 ЗАО «РРБ-Банк» с 1 февраля изменяет ставки по вновь привлекаемым средствам физических лиц в белорусских рублях в некоторые вклады. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер ставок составит: отзывный вклад: «Национальный»» –10% годовых (процентная ставка при досрочном расторжении договора – 5%); безотзывные вклады: «Безотзывной на 12 месяцев» и «Проценты вперед» – 14% годовых.