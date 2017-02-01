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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВНОВЬ ПРИВЛЕКАЕМЫМ СРЕДСТВАМ ФИЗЛИЦ В НЕКОТОРЫЕ ВКЛАДЫ
15:39 01.02.2017
ЗАО «РРБ-Банк» с 1 февраля изменяет ставки по вновь привлекаемым средствам физических лиц в белорусских рублях в некоторые вклады.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер ставок составит: отзывный вклад: «Национальный»» –10% годовых (процентная ставка при досрочном расторжении договора – 5%); безотзывные вклады: «Безотзывной на 12 месяцев» и «Проценты вперед» – 14% годовых.
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