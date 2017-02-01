Терминалы ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) «Альфа-Выручка» прекращают прием денежных знаков образца 2000 года (BYR).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 февраля внесение наличной выручки через автоматизированные сейфы будет возможно только банкнотами образца 2009 года (BYN).

Банк постепенно расширяет географию предоставления услуги «Альфа-Выручка». Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут круглосуточно сдавать наличную выручку не только в Минске (8 устройств), но и в Могилеве, Витебске, Бобруйске, Гомеле и Бресте.

Только в январе 2017 года количество клиентов, подключенных к услуге, выросло на 39% (по сравнению с декабрем 2016 года), а общая сумма переданной банку выручки с помощью автоматизированных устройств увеличилась на 14%.