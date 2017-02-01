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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРОВОДИТ АКЦИЮ СО СНИЖЕНИЕМ СТАВОК ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТОВ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
13:31 01.02.2017
ОАО «Белинвестбанк» с 1 февраля по 30 апреля проводит акцию «Приглашение на юбилей. Нам 25!».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках акции при оформлении кредита по программе «Прокачай свой кредит» на рефинансирование кредитов, полученных в других банках, предоставляется скидка в размере 25% от процентной ставки.
С 1 февраля по 30 апреля 2017 года у клиентов есть возможность заключить кредитный договор на рефинансирование кредитов на потребительские нужды с процентной ставкой 19,8%, а на рефинансирование кредитов на недвижимость 21,56%.
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