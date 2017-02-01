Постановлением Совета министров Беларуси №943 22 ноября 2016 года утвержден финансовый консультант для подготовки программы институционального развития и реализации миноритарного пакета акций ОАО «АСБ Беларусбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, консорциум определен в составе ООО «КПМГ Танацсадо» (Венгрия), ООО «КПМГ» (Беларусь), юридической фирмы «Оппенхайм» (Венгрия) и адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» (Беларусь).

Реализация проекта включает три ключевые стадии: подготовка стратегии банка до 2020 года; реализация миноритарного пакета акций банка (до 25%) иностранному инвестору; реализация подготовленной стратегии.

Данная работа является продолжением последовательного взаимодействия ОАО «АСБ Беларусбанк» с международными консультантами. В 2016 году была проведена независимая проверка состояния активов банка, полученные по ее итогам рекомендации по повышению устойчивости работы Беларусбанка на данный момент реализуются или уже внедрены. Кроме того, в 2016 году компания КПМГ провела проверку корпоративного управления, по результатам которой был дан ряд рекомендаций, большинство из которых были реализованы банком.

На сегодня КПМГ положительно оценивает перспективы реализации данного проекта. Подготовленная КПМГ стратегия будет способствовать максимизации стоимости акций Беларусбанка.