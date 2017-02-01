|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВО ФРАНСАБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ ФИЗЛИЦ
10:04 01.02.2017
Во «Франсабанк» ОАО с 1 февраля изменились условия рефинансирования кредитов физических лиц, полученных в других банках.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срок кредитования по продуктам «Все и сразу!» и «Возможно все!» с целью рефинансирования продлен до 7 лет.
Одновременно с безналичным перечислением теперь банк предоставляет возможность выдачи части кредита наличными денежными средствами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2017
Курсы в банках
на 01.02.2017
Конвертация в банках
на 01.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте