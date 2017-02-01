БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВО ФРАНСАБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ ФИЗЛИЦ

10:04 01.02.2017 Во «Франсабанк» ОАО с 1 февраля изменились условия рефинансирования кредитов физических лиц, полученных в других банках. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срок кредитования по продуктам «Все и сразу!» и «Возможно все!» с целью рефинансирования продлен до 7 лет. Одновременно с безналичным перечислением теперь банк предоставляет возможность выдачи части кредита наличными денежными средствами.