«Франсабанк» ОАО продлило акцию по платежным карточкам Mastercard Standard/Gold до 1 марта 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, весь февраль действуют акционные тарифы, а также бесплатное подключение услуги «Интернет-банк».

Банковское обслуживание международных банковских платежных карточек MasterCard GOLD «Франсабанк» ОАО с ведением счетов в белорусских рублях образца 2009 года (BYN), долларах США (USD), евро (EUR), российских рублях (RUB) сроком действия 2 года:

за изготовление основной карточки, дополнительной карточки, перевыпуск карточки по окончании срока действия (разовый взнос) – 20 BYN/10 USD/10 EUR/600 RUB (вместо 50 BYN/40 USD/30 EUR/1700 RUB).

Банковское обслуживание международных банковских платежных карточек MasterCard Standard «Франсабанк» ОАО с ведением счетов в белорусских рублях образца 2009 года (BYN), в долларах США (USD), в Евро (EUR), в российских рублях (RUB) сроком действия 2 года:

за изготовление основной карточки, дополнительной карточки, перевыпуск карточки по окончании срока действия (разовый взнос) – 10 BYN/5 USD/5 EUR/300 RUB (вместо 20 BYN/20 USD/15 EUR/700 RUB);

при открытии депозитных счетов для перечисления процентов по вкладу – 10 BYN/5 USD/5 EUR/300 RUB (вместо 10 BYN/10 USD/8 EUR/350 RUB).