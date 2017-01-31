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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРОДЛИЛ АКЦИЮ ПО КАРТОЧКАМ MASTERСARD ДО КОНЦА ЗИМЫ
16:41 31.01.2017
«Франсабанк» ОАО продлило акцию по платежным карточкам Mastercard Standard/Gold до 1 марта 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, весь февраль действуют акционные тарифы, а также бесплатное подключение услуги «Интернет-банк».
Банковское обслуживание международных банковских платежных карточек MasterCard GOLD «Франсабанк» ОАО с ведением счетов в белорусских рублях образца 2009 года (BYN), долларах США (USD), евро (EUR), российских рублях (RUB) сроком действия 2 года:
за изготовление основной карточки, дополнительной карточки, перевыпуск карточки по окончании срока действия (разовый взнос) – 20 BYN/10 USD/10 EUR/600 RUB (вместо 50 BYN/40 USD/30 EUR/1700 RUB).
Банковское обслуживание международных банковских платежных карточек MasterCard Standard «Франсабанк» ОАО с ведением счетов в белорусских рублях образца 2009 года (BYN), в долларах США (USD), в Евро (EUR), в российских рублях (RUB) сроком действия 2 года:
за изготовление основной карточки, дополнительной карточки, перевыпуск карточки по окончании срока действия (разовый взнос) – 10 BYN/5 USD/5 EUR/300 RUB (вместо 20 BYN/20 USD/15 EUR/700 RUB);
при открытии депозитных счетов для перечисления процентов по вкладу – 10 BYN/5 USD/5 EUR/300 RUB (вместо 10 BYN/10 USD/8 EUR/350 RUB).
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