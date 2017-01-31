ОАО «Технобанк» с 1 февраля изменяет лимиты на совершение операций по снятию наличных денежных средств на территории Беларуси с использованием банковских платежных карточек с чипом к счетам в белорусских рублях и, соответственно, лимиты на общую сумму операций с 5000 до 15000 рублей в сутки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также уменьшаются лимиты по наличным и безналичным операциям в странах Латиноамериканского и Азиато-Тихоокеанского регионов: снятие наличных денежных средств – 100 долларов США; оплата товаров и услуг – 200 долларов США.