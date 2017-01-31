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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


К СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖЕЙ БЕЛАРУСБАНКА ПОДКЛЮЧЕН ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ ОНЛАЙН-АВТОЦЕНТР
15:09 31.01.2017

ОАО «АСБ Беларусбанк» совместно с СООО «АТЛАНТ-М ВОСТОК» произведена интеграция первого в Беларуси онлайн-автосалона vw.atlant-m.by с системой Интернет-платежей, позволяющей приобрести автомобиль бренда Volkswagen не выходя из дома с помощью карточки, эмитированной любым банком мира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь приобрести автомобиль немецкой марки с помощью карточек платежных систем Visa Int., MasterCard WorldWide и БЕЛКАРТ у официального дилера можно из любой точки Беларуси, где есть интернет, при этом продолжая пользоваться всеми преимуществами обслуживания в привычном автосалоне. Обслуживание в автосалоне vw.atlant-m.by полностью копирует процесс покупки в оффлайне. Здесь можно уточнить параметры авто, собрать необходимую комплектацию и даже «присесть» за руль: трехмерное видео позволяет исследовать салон будущей покупки. По завершении оформления машину вместе с пакетом документов доставят в любой населенный пункт Беларуси в течение трех дней.

Сервис ориентирован в первую очередь на покупателей из регионов, где нет собственного автоцентра марки, на желающих «обновить» имеющуюся модель, а также на тех, кто хочет купить автомобиль в подарок.

С учетом экономии на аренде и содержании персонала такая покупка обойдется белорусам дешевле оффлайновой в среднем на 1-2% – это примерно 200 рублей для самой популярной модели.

Планируется, что в ближайшие несколько лет около 20% продаж автомобилей данной марки будут совершаться в сети.

Через систему интернет-платежей ОАО «АСБ Беларусбанк» совершается порядка 10000 покупок ежедневно.
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