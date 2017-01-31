Отмена обязательной продажи части валютной выручки улучшит управляемость валютными денежными потоками у компаний-экспортеров. Такое мнение озвучил начальник управления корпоративных продаж ЗАО «МТБанк» Иван Лагутин.

По его словам, это особенно актуально для тех предприятий, которые кредитуются в валюте.

«Сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда компания должна продавать часть валютной выручки, а затем снова ее выкупать, чтобы погасить кредит или рассчитаться с поставщиками. Кроме того, у нас практически нет «чистых» экспортеров: как правило, у компаний часть выручки – валютная, а часть – рублевая. Рублевую они тратят на выплаты зарплат, налогов и др., а валютную – на покупку зарубежных товаров/услуг. И для таких компаний отмена обязательной продажи валюты поможет реально снизить издержки ведения бизнеса», – сказал И. Лагутин.

Он отметил, что в результате отмены обязательной продажи валюты будет активнее развиваться реэкспортный бизнес.

«Если компания, например, закупает что-то в России и продает в Европу или наоборот, то обязательная продажа валюты снижает ее маржинальность, а реэкспортный бизнес сам по себе низкомаржинальный и любые дополнительные расходы делают его еще менее привлекательным», – пояснил начальник управления корпоративных продаж МТБанка.

Эксперт добавил, что в целом грядущие изменения положительно повлияют на инвестиционный климат. «Иностранные инвесторы предпочитают приходить на те рынки, где правила игры понятны и прогнозируемы. А пока, несмотря на стабильность на валютном рынке, существуют опасения, что продаваться валюта будет по одному курсу, а покупаться – совершенно по-другому.

Есть опасения, что отмена обязательной продажи валютной выручки уменьшит объем предложения валюты на бирже. Однако стоит понимать, часть валюты экспортеры продавали и будут продавать – на уплату налогов, зарплат и др. К тому же, если компании-экспортеры сегодня в рамках обязательной продажи продают «избыточный» для себя объем валюты, то они сами создают последующий спрос на покупку данной валюты на бирже. Поэтому можно ожидать, что отмена обязательной продажи на общее предложении валюты на бирже повлияет незначительно», – сказал И. Лагутин.

К 2018 в Беларуси планируется поэтапно отменить обязательную продажу части валютной выручки. Для компаний-экспортеров, а также для экономики в целом, в отмене обязательной продажи части валютной выручки, есть ряд положительных моментов.

«Мы, как банк, к предстоящим изменениям, относимся положительно. В целом, банки всячески заинтересованы в развитии и поддержке экспортеров, потому что финансирование этих предприятий позволяет снизить валютные риски, сопряженные с кредитованием реального сектора экономики. Если у компании есть стабильный поток валютных поступлений, она является более надежным заемщиком и нам проще ее кредитовать – и в рублях, и валюте. Соответственно банки, стремятся создать для экспортеров наиболее выгодные предложения. Так, например, МТБанк предлагает 6 разных вариантов финансирования – начиная от средств от банков-нерезидентов, заканчивая ресурсами Банка развития», – отметил эксперт.