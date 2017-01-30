ОАО «Белагропромбанк» приступило к приему пакетов документов для предоставления кредитов нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредиты предоставляются под стандартную ставку по кредитам на строительство индивидуальных жилых домов, квартир (22%), уменьшенную на 50% ставки рефинансирования Национального банка (17%) – 13,5%.

Минимальная сумма кредита – 1000 руб. Максимальная сумма кредита – 150000 руб., но не более 90% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Увеличение суммы кредита не производится.

Срок возврата кредита до 20 лет.

Выдача кредитов в рамках открытых кредитных линий осуществляется до 28 декабря 2017 года.

Нуждаемость гражданина подтверждается справкой о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, выдаваемых местными исполнительными и распорядительными органами, организациями по месту работы, службы, сельскохозяйственными организациями в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан.

Обеспечением исполнения обязательств по возврату кредита является поручительство физических лиц и/или под залог строящейся квартиры, в зависимости от суммы кредита.

Ветераны боевых действий на территории других государств из числа категорий граждан, предусмотренных в пунктах 1-3 части первой статьи 3 закона «О ветеранах» от 17 апреля 1992 года, предоставлено право первоочередного получения кредита для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, под ставку, уменьшенную на 50% ставки рефинансирования Национального банка.

Пакет документов для получения кредита предоставляется заявителями, нуждающимися в улучшении жилищных условий, и:

улучшающими жилищные условия в областях и областных центрах, за исключением Минска, в филиал банка или его структурные подразделения по области, в которой осуществляется улучшение жилищных условий;

улучшающими жилищные условия в Минске в Операционное управление, Региональную дирекцию ОАО «Белагропромбанк» по Минску.

Кредитование граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется в рамках лимита, установленного для банка.