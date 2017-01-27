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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МОМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В РУБЛЯХ МЕЖДУ КАРТОЧКАМИ MASTERCARD ИЛИ VISA ЛЮБОГО БЕЛОРУССКОГО БАНКА МОЖНО СОВЕРШАТЬ В СИСТЕМАХ БЕЛАРУСБАНКА
18:28 27.01.2017
В инфокиосках, Интернет-банкинге и М-банкинге ОАО «Беларусбанк» можно совершать моментальные переводы в рублях между платежными карточками MasterCard или Visa любого банка Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для держателей платежных карточек Беларусбанка дополнительно доступна возможность совершать денежные переводы на карты банков-нерезидентов.
Держатель любой выпущенной белорусским банком платежной карточки Visa может совершить перевод на карточку Visa или с платежной карточки MasterCard (Maestro) на карточку MasterCard (Maestro) любого белорусского банка.
Период зачисления: операция проводится в режиме реального времени. Таким образом, получатель перевода сможет воспользоваться деньгами уже через несколько секунд, но у отдельных банков-получателей перевода время доступности суммы перевода может достигать 5 дней.
MasterCard MoneySend: совершение денежных переводов между карточками платежной системы MasterCard, эмитированными банками-резидентами; перечисление денежных средств с карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» на карточки банков-нерезидентов (кроме Венесуэлы, Колумбии, Ирана, Ирака и Афганистана).
Visa Direct: позволяет совершать денежные переводы между карточками платежной системы Visa, эмитированными банками-резидентами; перечисление денежных средств с карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» на карточки банков-нерезидентов (только банки стран СНГ).
Размеры вознаграждений по перечислению (переводу) денежных средств:
с карточки ОАО «АСБ Беларусбанк» на карточку любого банка Беларуси или банка-нерезидента – 2,5% от суммы перевода;
между карточками любого банка Беларуси – 2,5% от суммы перевода;
с карточки любого банка Беларуси на карточку ОАО «АСБ Беларусбанк» – 2% от суммы перевода.
При вводе ошибочного номера карточки-получателя, которого не существует, перевод не пройдет и сумма перевода не будет списана со счета карточки. Необходимо внимательно проверять введенные реквизиты карты получателя перевода. Отменить перевод невозможно.
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