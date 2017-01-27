В инфокиосках, Интернет-банкинге и М-банкинге ОАО «Беларусбанк» можно совершать моментальные переводы в рублях между платежными карточками MasterCard или Visa любого банка Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для держателей платежных карточек Беларусбанка дополнительно доступна возможность совершать денежные переводы на карты банков-нерезидентов.

Держатель любой выпущенной белорусским банком платежной карточки Visa может совершить перевод на карточку Visa или с платежной карточки MasterCard (Maestro) на карточку MasterCard (Maestro) любого белорусского банка.

Период зачисления: операция проводится в режиме реального времени. Таким образом, получатель перевода сможет воспользоваться деньгами уже через несколько секунд, но у отдельных банков-получателей перевода время доступности суммы перевода может достигать 5 дней.

MasterCard MoneySend: совершение денежных переводов между карточками платежной системы MasterCard, эмитированными банками-резидентами; перечисление денежных средств с карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» на карточки банков-нерезидентов (кроме Венесуэлы, Колумбии, Ирана, Ирака и Афганистана).

Visa Direct: позволяет совершать денежные переводы между карточками платежной системы Visa, эмитированными банками-резидентами; перечисление денежных средств с карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» на карточки банков-нерезидентов (только банки стран СНГ).

Размеры вознаграждений по перечислению (переводу) денежных средств:

с карточки ОАО «АСБ Беларусбанк» на карточку любого банка Беларуси или банка-нерезидента – 2,5% от суммы перевода;

между карточками любого банка Беларуси – 2,5% от суммы перевода;

с карточки любого банка Беларуси на карточку ОАО «АСБ Беларусбанк» – 2% от суммы перевода.

При вводе ошибочного номера карточки-получателя, которого не существует, перевод не пройдет и сумма перевода не будет списана со счета карточки. Необходимо внимательно проверять введенные реквизиты карты получателя перевода. Отменить перевод невозможно.