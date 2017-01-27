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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛИНВЕСТБАНКА
17:55 27.01.2017
Александр Лукашенко 27 января дал согласие на назначение Андрея Бриштелева председателем правления открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента.
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