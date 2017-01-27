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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В НОЧЬ С 26 НА 27 ЯНВАРЯ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ ОПЕРАЦИИ В БАНКОМАТАХ И СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИОРБАНКА
17:12 27.01.2017
В ночь с 26 на 27 января с 01:20 до 02:20 планируются технические работы, связанные с остановкой системы процессинга «Приорбанк» ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, будут временно недоступны операции в банкоматах, терминалах, платежно-справочных терминалах и других устройствах системы дистанционного банковского обслуживания Приорбанка, интернет-магазинах, а также операции по карточкам банка в чужих устройствах.
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