БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК «РЕШЕНИЕ» УСТАНОВИЛ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С БЕЛГАЗПРОМБАНКОМ

16:30 27.01.2017 ЗАО «Банк «Решение» 26 января установило корреспондентские отношения с ОАО «Белгазпромбанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открыты счета в долларах США и евро, что позволит оптимизировать по стоимости и времени осуществление международных расчетов для клиентов Банка «Решение».