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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» УСТАНОВИЛ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С БЕЛГАЗПРОМБАНКОМ
16:30 27.01.2017
ЗАО «Банк «Решение» 26 января установило корреспондентские отношения с ОАО «Белгазпромбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открыты счета в долларах США и евро, что позволит оптимизировать по стоимости и времени осуществление международных расчетов для клиентов Банка «Решение».
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