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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ ИП
15:47 27.01.2017
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 февраля предлагает новый продукт для индивидуальных предпринимателей – пакет услуг «Развитие».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в пакет услуг входит: неограниченное количество платежей в белорусских рублях; открытие счета; подключение и обслуживание в ПК «Клиент-банк (WEB)»; размер вознаграждения 2% при использовании услуги мобильного эквайринга; прием наличных денежных средств; обслуживание корпоративных карточек БЕЛКАРТ в белорусских рублях и другие услуги.
Стоимость обслуживания по пакету услуг «Развитие» составляет 35 рублей в месяц.
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