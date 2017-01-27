БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ ИП

15:47 27.01.2017 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 февраля предлагает новый продукт для индивидуальных предпринимателей – пакет услуг «Развитие». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в пакет услуг входит: неограниченное количество платежей в белорусских рублях; открытие счета; подключение и обслуживание в ПК «Клиент-банк (WEB)»; размер вознаграждения 2% при использовании услуги мобильного эквайринга; прием наличных денежных средств; обслуживание корпоративных карточек БЕЛКАРТ в белорусских рублях и другие услуги. Стоимость обслуживания по пакету услуг «Развитие» составляет 35 рублей в месяц.