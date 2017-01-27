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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) МОЖНО ЧЕРЕЗ USSD-ЗАПРОС *130*3#
13:54 27.01.2017
Абоненты операторов мобильной связи Velcom и МТC могут получить консультацию по кредиту ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), подобрать оптимальный вариант кредитования и оформить заявку на кредит, просто отправив USSD-запрос в формате *130*3#.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, специалист банка свяжется с клиентом в короткие сроки, ответит на все интересующие вопросы и подберет оптимальный вариант кредитования.
Оформив онлайн-заявку, клиент оперативно узнает предварительный результат рассмотрения.
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