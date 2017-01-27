Абоненты операторов мобильной связи Velcom и МТC могут получить консультацию по кредиту ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), подобрать оптимальный вариант кредитования и оформить заявку на кредит, просто отправив USSD-запрос в формате *130*3#.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, специалист банка свяжется с клиентом в короткие сроки, ответит на все интересующие вопросы и подберет оптимальный вариант кредитования.

Оформив онлайн-заявку, клиент оперативно узнает предварительный результат рассмотрения.