БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЕВРОТОРГИНВЕСТБАНК ИЗМЕНИЛ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ

11:46 21.01.2017 ОАО «Евароторгинвестбанк» закрыло корреспондентский счет №BE24488592020538 в KBC Bank NV, SWIFT KREDBEBB. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при расчетах по внешнеторговым договорам клиенты должны использовать следующий корреспондентский счет ОАО «Евроторгинвестбанк» в евро: наименование банка-корреспондента – ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», г. Москва, Россия БИК 044525388, ИНН: 7709129705 к/с 30101810800000000388 в ГУ Банка России по ЦФО; SWIFT-код – TJSCRUMM; номер счета ОАО «Евроторгинвестбанк» в банках-корреспондентах – 30111978500000000064; банк-посредник банка-корреспондента – COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main SWIFT: COBADEFF, 4008864696 01.