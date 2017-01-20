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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЕВРОТОРГИНВЕСТБАНК ИЗМЕНИЛ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ
11:46 21.01.2017
ОАО «Евароторгинвестбанк» закрыло корреспондентский счет №BE24488592020538 в KBC Bank NV, SWIFT KREDBEBB.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при расчетах по внешнеторговым договорам клиенты должны использовать следующий корреспондентский счет ОАО «Евроторгинвестбанк» в евро:
наименование банка-корреспондента – ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», г. Москва, Россия БИК 044525388, ИНН: 7709129705 к/с 30101810800000000388 в ГУ Банка России по ЦФО;
SWIFT-код – TJSCRUMM;
номер счета ОАО «Евроторгинвестбанк» в банках-корреспондентах – 30111978500000000064;
банк-посредник банка-корреспондента – COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main SWIFT: COBADEFF, 4008864696 01.
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