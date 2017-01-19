БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК МОСКВА-МИНСК СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

15:44 19.01.2017 ОАО «Банк Москва-Минск» с 18 января изменило процентные ставки по кредитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым кредитным договорам физических лиц процентная ставка по продукту «Smart карта» и кредиту на приобретение товара составляет 30,8% годовых.