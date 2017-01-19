БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

13:48 19.01.2017 ЗАО «Цептер Банк» с 18 января изменил процентные ставки по вновь открываемым и пролонгируемым вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вклада «Цептер Аккорд» процентная ставка устанавливается в размере 14%, для вклада «Цептер Этюд» - 17%, для вклада «Цептер Соната» - 19%.