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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
13:48 19.01.2017
ЗАО «Цептер Банк» с 18 января изменил процентные ставки по вновь открываемым и пролонгируемым вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вклада «Цептер Аккорд» процентная ставка устанавливается в размере 14%, для вклада «Цептер Этюд» - 17%, для вклада «Цептер Соната» - 19%.
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