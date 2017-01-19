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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ ПА ЛЫЖНЫХ ВІДАХ СПОРТУ 2017 ГОДА. ЛАХЦІ»
12:42 19.01.2017

Национальный банк Беларуси с 19 января выпускает в обращение памятные монеты «Чэмпіянат свету па лыжных відах спорту 2017 года. Лахці».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, выпускаются золотая монета номиналом 50 рублей, массой 7,78 г, диаметром 25 мм, пробой сплава 999, тиражом 350 штук; золотая – номиналом 20 рублей, массой 3,11 г, диаметром 18 мм, пробой сплава 999, тиражом 550 штук; серебряная – номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, диаметром 37 мм, пробой сплава 925, тиражом 1000 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 19,5 г, диаметром 37 мм, тиражом 10000 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Беларуси, по кругу надписи: вверху – РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, внизу – номинал 50 и 20 РУБЛЁЎ (на золотых), 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), слева – год чеканки, справа – проба сплава (на золотых и серебряной); в центре – стилизованное изображение лыжных трамплинов Лахти на фоне «морозного узора», выполненного в стиле геометрического национального орнамента.

Реверс: в центре – стилизованное изображение лыжников в круговой композиции и логотип Международной федерации лыжного спорта FIS (ФИС); по кругу надписи: вверху – NORDIC WORLD SKI CHAMPIONSHIPS, внизу – LAHTI 2017.

Монеты отчеканены в ЗАО «Литовский монетный двор». Монеты изготовлены качеством: золотые и серебряные – «пруф», медно-никелевые – «пруф-лайк».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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