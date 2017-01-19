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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЕВРОТОРГИНВЕСТБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
11:58 19.01.2017
ОАО «Евроторгинвестбанк» с 18 января изменил процентные ставки по кредитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредитам наличными «Ваши деньги» ставки снизились на 5%; «Е-Плюс» - на 5%; «Нужные деньги» - на 4%.
По кредитам на карточку: «На мечты» ставки снизились на 8%; «Е-Каникулы» - на 10%.
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