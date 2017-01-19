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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТАМ ИДЕЯ БАНКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ СНИЗИЛАСЬ
11:38 19.01.2017
«Идея Банк» с 18 января изменило условия по кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по кредитам «Легкий», «Мечтай», «Большой», «До зарплаты», «Линейный почтовый» составила 30,8% годовых (ранее 32,2%).
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