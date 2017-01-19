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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АБСОЛЮТБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ КРЕДИТАМ
11:00 19.01.2017
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с 18 января снизил процентные ставки по некоторым кредитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки снижены по кредитам:
«Быстрый кредит наличными» (позволит оперативно реализовать запланированное приобретение) — от 23,8% годовых (ранее от 25,2%);
«Новогодняя ночь» (акционное предложение – позволит 60 ночей, а это 2 месяца, не платить по кредиту) — 30,8% годовых (ранее 32,2%);
«Кредит для работников бюджетной сферы» (поможет специалистам из госсектора сэкономить на условиях кредита) — 26,8% годовых (ранее 28,2%);
«Кредит на рефинансирование» (уменьшит долговую нагрузку на семейный бюджет) — 30,8% годовых (ранее 32,2%);
«Эконом-кредит» (позволит совершить приобретение с наименьшими финансовыми издержками) — 20,8% годовых (ранее 22,2%).
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