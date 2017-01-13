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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ДЕПОЗИТНЫМ КАРТОЧКАМ
17:25 13.01.2017
ОАО «Технобанк» изменяет с 14 февраля процентные ставки по срочным вкладам (депозитам) с оформлением Депозитных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по срочным вкладам (депозитам) в долларах США и евро с оформлением Депозитных карточек:
при сумме неснижаемого остатка от 100,01 долларов США или евро и выше – 2,5% годовых;
при сумме неснижаемого остатка до 100 долларов США или евро – 0,01% годовых.
По срочным вкладам (депозитам) в белорусских рублях с оформлением Депозитных карточек:
при сумме неснижаемого остатка от 100 рублей и выше – ставка рефинансирования минус 5 процентных пунктов;
при сумме неснижаемого остатка до 100 рублей – 3%.
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