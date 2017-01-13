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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 13 ФЕВРАЛЯ ТЕХНОБАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:47 13.01.2017
ОАО «Технобанк» с 13 февраля снижает процентную ставку по ранее открытым депозитам физических лиц в долларах США и евро с нефиксированной процентной ставкой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, если ставка по такому депозиту превышает размер 4%, она снижается до 4%.
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