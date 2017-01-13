БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 13 ФЕВРАЛЯ ТЕХНОБАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:47 13.01.2017 ОАО «Технобанк» с 13 февраля снижает процентную ставку по ранее открытым депозитам физических лиц в долларах США и евро с нефиксированной процентной ставкой. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, если ставка по такому депозиту превышает размер 4%, она снижается до 4%.