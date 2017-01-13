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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПАРАМЕТРЫ СРОЧНЫХ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
15:30 13.01.2017
ОАО «БПС-Сбербанк» с 16 января изменяет параметры срочных банковских депозитов для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, устанавливается следующий размер процентов по вновь заключаемым договорам в белорусских рублях:
срочного отзывного банковского депозита «Приумножай» – 6% годовых, минимальная сумма – от 100 руб.;
срочного отзывного банковского депозита «Онлайн-депозит-1» – 9%, от 50 руб.;
срочного отзывного банковского депозита «Доверяй» – 8%, от 100 руб.;
срочного отзывного банковского депозита «Сохраняй»: от 50 - до 500 руб. на 90-189 дней – 7%, 190-369 дней – 8,5%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 10,5%; от 500 - до 2500 руб. на 90-189 дней – 7,5%, 190-369 дней – 9%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 10,5%; от 2500 - до 10000 руб. на 90-189 дней – 8%, 190-369 дней – 9,5%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 11,5%; от 10000 руб. на 90-189 дней – 8,5%, 190-369 дней – 10%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 11,5%;
срочного безотзывного банковского депозита «Сохраняй»: от 50 - до 500 руб. на 90-189 дней – 9%, 190-369 дней – 10,5%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 12%; от 500 - до 2500 руб. на 90-189 дней – 9,5%, 190-369 дней – 11%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 12,5%; от 2500 - до 10000 руб. на 90-189 дней – 10%, 190-369 дней – 11,5%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 13%; от 10000 руб. на 90-189 дней – 10,5%, 190-369 дней – 12%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 13,5%;
срочного безотзывного банковского депозита «Сохраняй Онлайн»: от 50 - до 500 руб. на 90-189 дней – 11%, 190-369 дней – 12,5%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 14%; от 500 - до 2500 руб. на 90-189 дней – 11,3%, 190-369 дней – 12,8%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 14,5%; от 2500 - до 10000 руб. на 90-189 дней – 11,6%, 190-369 дней – 13,1%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 14,5%; от 10000 руб. на 90-189 дней – 11,9%, 190-369 дней – 13,4%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 14,5%.
C 18 января БПС-Сбербанк начинает прием средств частных вкладчиков на Условиях нового депозитного продукта – срочного отзывного банковского депозита «Сохраняй Онлайн» с установлением следующих параметров:
в белорусских рублях: от 50 - до 500 руб. на 90-189 дней – 9%, 190-369 дней – 10,5%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 12%; от 500 - до 2500 руб. на 90-189 дней – 9,3%, 190-369 дней – 10,8%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 12,5%; от 2500 - до 10000 руб. на 90-189 дней – 9,6%, 190-369 дней – 11,1%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 12,5%; от 10000 руб. на 90-189 дней – 9,9%, 190-369 дней – 11,4%, 370-500 дней, 501-750 дней, 751-1000 дней – 12,5%;
в долларах США, евро: от 50 - до 500 USD/EUR на 90-189 дней – 1%, 190-369 дней – 1,3%, 370-500 дней – 1,7%, 501-750 дней – 1,8%, 751-1000 дней – 2,5%; от 500 - до 2500 USD/EUR на 90-189 дней – 1,1%, 190-369 дней – 1,4%, 370-500 дней – 1,8%, 501-750 дней – 1,9%, 751-1000 дней – 2,5%; от 2500 - до 10000 USD/EUR на 90-189 дней – 1,2%, 190-369 дней – 1,5%, 370-500 дней – 1,9%, 501-750 дней – 2%, 751-1000 дней – 2,5%; от 10000 USD/EUR на 90-189 дней – 1,4%, 190-369 дней – 1,7%, 370-500 дней – 2,1%, 501-750 дней – 2,2%, 751-1000 дней – 2,5%;
в российских рублях: от 3000 - до 30000 RUB на 90-189 дней – 6%, 190-369 дней – 6,1%, 370-500 дней – 7,2%, 501-750 дней – 7,5%, 751-1000 дней – 8%; от 30000- до 150000 RUB на 90-189 дней – 6,1%, 190-369 дней – 6,2%, 370-500 дней – 7,3%, 501-750 дней – 7,6%, 751-1000 дней – 8,1%; от 150000 - до 600000 RUB на 90-189 дней – 6,2%, 190-369 дней – 6,3%, 370-500 дней – 7,4%, 501-750 дней – 7,7%, 751-1000 дней – 8,2%; от 600000 RUB на 90-189 дней – 6,5%, 190-369 дней – 6,6%, 370-500 дней – 7,7%, 501-750 дней – 8%, 751-1000 дней – 8,5%.
Минимальная сумма дополнительного взноса: 20 рублей, 10 долларов США/евро, 600 российских рублей.
Срочный отзывный банковский депозит «Сохраняй Онлайн» является участником бонусной программы «Постоянный вкладчик».
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