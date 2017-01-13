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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ОТКРЫЛ ДЕПОЗИТАРНОЕ ХРАНИЛИЩЕ В МИНСКЕ
14:06 13.01.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» 10 января открыло депозитарное хранилище в Минском отделении «Центральное» по адресу ул. Заславская, д.10.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, каждый желающий может оставить на хранение денежные средства, ценные бумаги, драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни и иные ценности, предметы, а также документы.
Предоставляемые ячейки оборудованы в специальном закрытом хранилище, которое удовлетворяет всем основным требованиям безопасности. Доступ к депозитарной ячейке ограничен лишь только рабочим временем депозитарного хранилища, а срок аренды не ограничен и обуславливается исключительно условиями договора между банком и клиентом. Ассортимент разновидностей ячеек позволяет выбрать её для того или иного предмета хранения.
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