ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) досрочно погасит 11-й выпуск облигаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, досрочное погашение будет осуществляться путем перечисления общей номинальной стоимости досрочно погашаемых облигаций, а также накопленного процентного дохода по ним на банковский счет владельца облигаций в ближайшую дату выплаты процентного дохода – 15 февраля.