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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ДОСРОЧНО ПОГАСИТ 11-Й ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ
12:57 13.01.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) досрочно погасит 11-й выпуск облигаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, досрочное погашение будет осуществляться путем перечисления общей номинальной стоимости досрочно погашаемых облигаций, а также накопленного процентного дохода по ним на банковский счет владельца облигаций в ближайшую дату выплаты процентного дохода – 15 февраля.
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