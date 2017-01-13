Перевод в долларах США внутри Беларуси ЗАО «Банк «Решение» предлагает по тарифу 8 долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также в пределах республики плата за перевод в евро составит 8 евро, в российских рублях – 100 рублей, в другой иностранной валюте – 8 долларов.

Размер фиксированной платы за перевод в иностранной валюте за пределы Беларуси составляет:

в долларах США: с отнесением расходов за счет плательщика – 15 долларов; с отнесением расходов за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода) – 10 долларов; с отнесением расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков за счет бенефициара – 10 долларов;

в евро: с отнесением расходов за счет плательщика – 30 евро; с отнесением расходов за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода) – 10 евро; с отнесением расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков за счет бенефициара – 10 евро;

в российских рублях – 100 российских рублей;

в другой ОКВ – 10 долларов;

в СКВ (кроме долларов США и евро) – 30 долларов + комиссия третьих банков.