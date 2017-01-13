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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕВОД В ДОЛЛАРАХ США ВНУТРИ БЕЛАРУСИ ПО ТАРИФУ 8 ДОЛЛАРОВ
11:11 13.01.2017
Перевод в долларах США внутри Беларуси ЗАО «Банк «Решение» предлагает по тарифу 8 долларов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также в пределах республики плата за перевод в евро составит 8 евро, в российских рублях – 100 рублей, в другой иностранной валюте – 8 долларов.
Размер фиксированной платы за перевод в иностранной валюте за пределы Беларуси составляет:
в долларах США: с отнесением расходов за счет плательщика – 15 долларов; с отнесением расходов за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода) – 10 долларов; с отнесением расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков за счет бенефициара – 10 долларов;
в евро: с отнесением расходов за счет плательщика – 30 евро; с отнесением расходов за счет бенефициара (удерживается из суммы перевода) – 10 евро; с отнесением расходов банка-отправителя за счет плательщика, расходов других банков за счет бенефициара – 10 евро;
в российских рублях – 100 российских рублей;
в другой ОКВ – 10 долларов;
в СКВ (кроме долларов США и евро) – 30 долларов + комиссия третьих банков.
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