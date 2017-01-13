Прямая телефонная линия с заместителем генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Сергеем Сабуком состоится 16 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать интересующие вопросы можно будет с 14:00 до 17:00 по телефону (+375 17) 388 84 43.