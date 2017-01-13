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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЗАМГЕНДИРЕКТОРА БНБ-БАНКА СОСТОИТСЯ 16 ЯНВАРЯ
09:52 13.01.2017
Прямая телефонная линия с заместителем генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Сергеем Сабуком состоится 16 января.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать интересующие вопросы можно будет с 14:00 до 17:00 по телефону (+375 17) 388 84 43.
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