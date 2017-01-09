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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВО ФРАНСАБАНКЕ ДО КОНЦА ЯНВАРЯ ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ MASTERCARD
11:41 10.01.2017
Во «Франсабанк» ОАО до конца января действует акция на изготовление основной либо дополнительной карточки MasterCard Standard или MasterCard GOLD, а также на перевыпуск карточки по окончании срока.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках банковского обслуживания международных банковских платежных карточек MasterCard Standard «Франсабанк» ОАО с ведением счетов в белорусских рублях, в долларах США, в евро, в российских рублях сроком действия 2 года за изготовление основной карточки, дополнительной карточки, перевыпуск карточки по окончании срока действия взимается комиссия (разовый взнос) в сумме 10 BYN (100000 BYR), 5 USD, 5 EUR или 300 RUB (в зависимости от валюты счета).
В рамках банковского обслуживания международных банковских платежных карточек MasterCard GOLD «Франсабанк» ОАО с ведением счетов в белорусских рублях, долларах США, евро, российских рублях сроком действия 2 года за изготовление основной карточки, дополнительной карточки, перевыпуск карточки по окончании срока действия взимается комиссия (разовый взнос) в сумме 20 BYN (200000 BYR), 10 USD, 10 EUR или 600 RUB (в зависимости от валюты счета).
Акция распространяется и на зарплатные проекты банка.
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