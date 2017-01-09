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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ВКЛАД «ВЫДАТНЫ-ВЭБ»
10:08 10.01.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» с 10 января 2017 года предлагает физическим лицам оформить срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Выдатны-вэб».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие вклада (депозита) «Выдатны-вэб» осуществляется владельцем дебетовой банковской платежной карточки банка с использованием услуги «Интернет-банк».
Депозит «Выдатны-вэб» открывается в белорусских рублях, долларах США и евро на сроки 1, 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев.
Минимальная сумма вклада (депозита): 50 белорусских рублей, 50 долларов США, 50 евро.
Условия депозита «Выдатны-вэб» предусматривают неограниченное пополнение вклада, которое можно осуществлять как наличными средствами, так и в безналичном порядке.
По вкладу (депозиту) «Выдатны-вэб» установлена следующая Шкала процентных ставок: на 1, 3, 6, 12, 24, 36 месяцев в белорусских рублях – 8%, 12%, 14%, 15%, 15%, 15% соответственно; в долларах США и евро – 1,5%, 2,5%, 2,9%, 4%, 4%, 4% соответственно.
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