БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ВКЛАД «ВЫДАТНЫ-ВЭБ»

10:08 10.01.2017 ОАО «Банк БелВЭБ» с 10 января 2017 года предлагает физическим лицам оформить срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Выдатны-вэб». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие вклада (депозита) «Выдатны-вэб» осуществляется владельцем дебетовой банковской платежной карточки банка с использованием услуги «Интернет-банк». Депозит «Выдатны-вэб» открывается в белорусских рублях, долларах США и евро на сроки 1, 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев. Минимальная сумма вклада (депозита): 50 белорусских рублей, 50 долларов США, 50 евро. Условия депозита «Выдатны-вэб» предусматривают неограниченное пополнение вклада, которое можно осуществлять как наличными средствами, так и в безналичном порядке. По вкладу (депозиту) «Выдатны-вэб» установлена следующая Шкала процентных ставок: на 1, 3, 6, 12, 24, 36 месяцев в белорусских рублях – 8%, 12%, 14%, 15%, 15%, 15% соответственно; в долларах США и евро – 1,5%, 2,5%, 2,9%, 4%, 4%, 4% соответственно.