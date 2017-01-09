ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ВКЛАД «ВЫДАТНЫ-ВЭБ»
10:08 10.01.2017

ОАО «Банк БелВЭБ» с 10 января 2017 года предлагает физическим лицам оформить срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Выдатны-вэб».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие вклада (депозита) «Выдатны-вэб» осуществляется владельцем дебетовой банковской платежной карточки банка с использованием услуги «Интернет-банк».

Депозит «Выдатны-вэб» открывается в белорусских рублях, долларах США и евро на сроки 1, 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев.

Минимальная сумма вклада (депозита): 50 белорусских рублей, 50 долларов США, 50 евро.

Условия депозита «Выдатны-вэб» предусматривают неограниченное пополнение вклада, которое можно осуществлять как наличными средствами, так и в безналичном порядке.

По вкладу (депозиту) «Выдатны-вэб» установлена следующая Шкала процентных ставок: на 1, 3, 6, 12, 24, 36 месяцев в белорусских рублях – 8%, 12%, 14%, 15%, 15%, 15% соответственно; в долларах США и евро – 1,5%, 2,5%, 2,9%, 4%, 4%, 4% соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2017
валюта курс
EUR 2.0650
USD 1.9597
RUB 3.2723
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0650 -0.0026
USD 1.9597 +0.0059
RUB 3.2723 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0710 2.0750
USD 1.9570 1.9620
RUB 3.2550 3.2670
подробнее

Конвертация в банках
на 10.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/RUB 63.3000 63.4000
USD/RUB 59.8000 60.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте