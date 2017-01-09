БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК НАПОМИНАЕТ О ВРЕМЕННОМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ VISA И MASTER CARD НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМА

15:31 09.01.2017 Платежные системы Visa и MasterCard временно приостановили обслуживание своих карточек на территории Крыма, напоминает Белагропромбанк. В Белагропромбанке подчеркивают, что данное ограничение находится вне сферы влияния банка и извиняются за связанные с этим неудобства. Более подробную информацию можно получить по телефону Контакт-центра 136.