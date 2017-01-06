БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТ «ПРАЗДНИЧНЫЙ» ОТ 15% ГОДОВЫХ

10:08 09.01.2017 ОАО «Паритетбанк» предлагает кредит «Праздничный»» с пониженной процентной ставкой и быстрым процессом рассмотрения заявок. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сумма кредита - от 100 до 5000 рублей. Ставка по кредиту составляет 15% годовых на срок до 7 месяцев, 16% годовых на срок до 12 месяцев. Дополнительные комиссии и платежи - отсутствуют.