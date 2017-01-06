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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТ «ПРАЗДНИЧНЫЙ» ОТ 15% ГОДОВЫХ
10:08 09.01.2017
ОАО «Паритетбанк» предлагает кредит «Праздничный»» с пониженной процентной ставкой и быстрым процессом рассмотрения заявок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сумма кредита - от 100 до 5000 рублей. Ставка по кредиту составляет 15% годовых на срок до 7 месяцев, 16% годовых на срок до 12 месяцев.
Дополнительные комиссии и платежи - отсутствуют.
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