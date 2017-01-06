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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ИДЕЯ БАНКЕ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ МОЖНО ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ И ПОГАСИТЬ КРЕДИТ ЧЕРЕЗ ЕРИП
16:44 06.01.2017
ЗАО «Идея Банк» сделало доступным в онлайн-режиме пополнение текущего (расчетного) счета и погашение кредита через ЕРИП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пополнение счета (онлайн) работает в онлайн-режиме и доступно для пополнения всех текущих (расчетных) счетов, в т. ч. счетов, используемых для погашения кредитов (за исключением счетов, открываемых к банковским платежным карточкам «Лучший курс»).
При пополнении текущих (расчетных) счетов, к которым выпущены банковские платежные карточки, денежные средства будут доступны на карточке моментально.
Погашение кредита предоставляет клиентам информацию о сумме текущей задолженности, а также сумме к полному погашению кредита. Возможно погашение как текущей задолженности, так и полное погашение кредита.
Работает в онлайн-режиме и доступно для погашения задолженности по кредитам, погашение по которым производится без использования текущего (расчетного) счета.
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