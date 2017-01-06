|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» УСТАНОВИЛ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С БТА БАНКОМ
15:53 06.01.2017
ЗАО «Банк «Решение» установило корреспондентские отношения с ЗАО «БТА Банк» (Беларусь).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка «Решение», открыты счета в долларах США и евро, что позволит оптимизировать по стоимости и времени осуществление международных расчетов для клиентов ЗАО «Банк «Решение».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2017
Курсы в банках
на 06.01.2017
Конвертация в банках
на 06.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте