БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК «РЕШЕНИЕ» УСТАНОВИЛ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С БТА БАНКОМ

15:53 06.01.2017 ЗАО «Банк «Решение» установило корреспондентские отношения с ЗАО «БТА Банк» (Беларусь). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка «Решение», открыты счета в долларах США и евро, что позволит оптимизировать по стоимости и времени осуществление международных расчетов для клиентов ЗАО «Банк «Решение».