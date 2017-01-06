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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ ОАО «РУДАКОВО» ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ В ТОРГОВЫЕ СЕТИ ВИТЕБСКА В КОНЦЕ ЯНВАРЯ
15:40 06.01.2017
Новый урожай огурцов ОАО «Рудаково» в 2017 году на тепличном комбинате сельхозпредприятия на светокультуре даст сорт «янис», пишет газета «Витебские вести».
Плоды отправятся на реализацию в торговые сети областного центра.
Чтобы зимой порадовать потребителей свежей витаминной продукцией, овощеводы из Витебского района начали работать в декабре. Как раз перед новогодними праздниками коллектив подразделения во главе с руководителем тепличного хозяйства Раисой Крупатиной завершил высадку рассады в закрытый грунт на площади 1, 58 га.
«В последнее время все чаще у нас спрашивают, когда появятся в продаже рудаковские огурцы, говорят, надоели безвкусные привозные, хочется отечественных», – сказала Р. Крупатина.
Но придется немного подождать, ведь чтобы получить хороший урожай нужно соблюдать технологию роста саженцев.
«Специалисты у нас опытные, свою работу знают хорошо и отлично справляются, поэтому надеемся, что урожайность будет не ниже прошлогодней, за сезон мы получили по 62 кг овощей с 1 кв. м», – пояснила Р. Крупатина.
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