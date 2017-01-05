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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ» БЕЛИНВЕСТБАНКА МОЖНО РАСТОРГНУТЬ ОТЗЫВНОЙ ОНЛАЙН-ДЕПОЗИТ
13:59 06.01.2017
В «Интернет-банкинге» ОАО «Белинвестбанк» появилась возможность расторжения отзывного онлайн-депозита без личного обращения в подразделение банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, можно также самостоятельно выбрать в системе «Интернет-банкинг» банковскую платежную карточку для совершения операций по открытому онлайн-депозиту.
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