БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ» БЕЛИНВЕСТБАНКА МОЖНО РАСТОРГНУТЬ ОТЗЫВНОЙ ОНЛАЙН-ДЕПОЗИТ

13:59 06.01.2017 В «Интернет-банкинге» ОАО «Белинвестбанк» появилась возможность расторжения отзывного онлайн-депозита без личного обращения в подразделение банка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, можно также самостоятельно выбрать в системе «Интернет-банкинг» банковскую платежную карточку для совершения операций по открытому онлайн-депозиту.