БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ВРЕМЕННО ИЗМЕНИЛ ПРИНЦИП ЗАЧИСЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

12:15 06.01.2017 ОАО «Белгазпромбанк» временно изменило принцип зачисления вознаграждения за безналичные операции. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, зачисление вознаграждения (cash-back) за операции безналичной оплаты с использованием карточек с 5 января будет производиться 1 раз в месяц не позднее трех банковских дней, следующих за месяцем отражения операций по счету. Это связано с тем, что 1 января 2017 года истек срок действия льготного периода в части налогообложения подоходным налогом доходов физических лиц, полученных от банков-резидентов в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) с использованием банковских платежных карточек (cash-back).