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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
10:56 06.01.2017
«Франсабанк» ОАО с 3 января снизил процентные ставки по кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь по продукту «Все и сразу!» (до 25 тыс. рублей, до 7 лет) при сроке кредитования 13 месяцев применяется процентная ставка 17% годовых, от 14 до 48 месяцев – 23% годовых, от 49 до 84 месяцев – 25% годовых.
По продукту «Возможно все!» (до 25 тыс. рублей, до 7 лет, с возможностью предоставления отсрочки платежа по основному долгу в течение первых 3 месяцев) при сроке кредитования от 13 до 48 месяцев процентная ставка устанавливается на уровне 23% годовых, от 49 до 84 месяцев – 25% годовых.
Ставка при рефинансировании кредитов, полученных в других банках, составляет 20,99 % годовых.
При заключении договора страхования размер процентов за пользование кредитом снижается еще на 1 п.п.
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