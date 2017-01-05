«Франсабанк» ОАО с 3 января снизил процентные ставки по кредитам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь по продукту «Все и сразу!» (до 25 тыс. рублей, до 7 лет) при сроке кредитования 13 месяцев применяется процентная ставка 17% годовых, от 14 до 48 месяцев – 23% годовых, от 49 до 84 месяцев – 25% годовых.

По продукту «Возможно все!» (до 25 тыс. рублей, до 7 лет, с возможностью предоставления отсрочки платежа по основному долгу в течение первых 3 месяцев) при сроке кредитования от 13 до 48 месяцев процентная ставка устанавливается на уровне 23% годовых, от 49 до 84 месяцев – 25% годовых.

Ставка при рефинансировании кредитов, полученных в других банках, составляет 20,99 % годовых.

При заключении договора страхования размер процентов за пользование кредитом снижается еще на 1 п.п.