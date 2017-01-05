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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ДЕПОЗИТУ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» В 2017 ГОДУ СОСТАВИТ 1,7%
09:51 06.01.2017
Размер процентной ставки по депозиту «Семейный капитал» установлен на уровне ставки LIBOR для депозитов сроком на 1 год в долларах США по состоянию на последний день календарного года, предшествующего календарному году начисления процентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, по состоянию на 30 декабря 2016 г. ставка LIBOR для депозитов сроком на 1 год в долларах США составила 1,68567% годовых.
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