Размер процентной ставки по депозиту «Семейный капитал» установлен на уровне ставки LIBOR для депозитов сроком на 1 год в долларах США по состоянию на последний день календарного года, предшествующего календарному году начисления процентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, по состоянию на 30 декабря 2016 г. ставка LIBOR для депозитов сроком на 1 год в долларах США составила 1,68567% годовых.