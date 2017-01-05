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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК 7 ЯНВАРЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ АИС «РАСЧЕТ» В КАССАХ И КАНАЛАХ ДБО
16:19 05.01.2017
ОАО «АСБ Беларусбанк» 7 января с 00:00 по 20:00 приостанавливает прием платежей посредством системы АИС «Расчет» в кассах банка и каналах дистанционного банковского обслуживания (инфокиоски, Интернет-банкинг, М-банкинг).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением профилактических работ.
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