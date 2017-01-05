БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК 7 ЯНВАРЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ АИС «РАСЧЕТ» В КАССАХ И КАНАЛАХ ДБО

16:19 05.01.2017 ОАО «АСБ Беларусбанк» 7 января с 00:00 по 20:00 приостанавливает прием платежей посредством системы АИС «Расчет» в кассах банка и каналах дистанционного банковского обслуживания (инфокиоски, Интернет-банкинг, М-банкинг). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением профилактических работ.