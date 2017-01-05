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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ИЗМЕНЯЕТ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОФИСОВ 6-7 ЯНВАРЯ
14:39 05.01.2017
ОАО «Паритетбанк» изменяет время работы офисов с 6 по 7 января 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 6 января время обслуживания физических и юридических лиц сокращено на 1 час в офисах: ЦБУ №1 в Витебске; ЦБУ №8 в Могилеве; ЦБУ №9 в Жлобине; ЦБУ №15 в Бресте; ЦБУ №16 и УРМ ЦБУ №16 в Барановичах; ЦБУ №17 в Минске.
6 января время обслуживания юридических лиц сокращено на 1 час в офисах: ОПЕРУ, РКЦ №1, ЦБУ №2, ЦБУ №4, ЦБУ №5 и УРМ ЦБУ №5 в Минске; УРМ ЦБУ №1 в Витебске; ЦБУ №6 в Гродно; ЦБУ №7 в Пинске; ЦБУ №10 в Мозыре; ЦБУ №11 в Столине; ЦБУ №12 в Бобруйске; ЦБУ №14 в Гомеле; УРМ ЦБУ №15 в Бресте; ЦБУ №18 в Новополоцке; ЦБУ №19 в Лиде; ЦБУ №20 в Орше.
7 января во всех офисах банка – выходной день.
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