БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК СНИЖАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ С 18 ЯНВАРЯ

13:04 05.01.2017 ЗАО «БТА Банк» с 18 января снижает размер процентов по некоторым вкладам (депозитам) на 1 процентный пункт. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка будет снижена по договорам вкладов (депозитов), начинающихся на номера: 26, вклад (депозит) «Большой», открытых с 21.02.2011 г. по 11.05.2011 г. (включительно) и пролонгированных с 21.08.2015 г. по 11.11.2015 г. (включительно); 27, вклад (депозит) «Большой», открытых с 08.04.2011 г. по 21.04.2011 г. (включительно) и пролонгированных с 08.10.2015 г. по 21.10.2015 г. (включительно); 53, вклад (депозит) «Большой», открытых с 05.11.2012 г. и пролонгированных 05.11.2015 г.