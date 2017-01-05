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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БТА БАНК СНИЖАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ С 18 ЯНВАРЯ
13:04 05.01.2017

ЗАО «БТА Банк» с 18 января снижает размер процентов по некоторым вкладам (депозитам) на 1 процентный пункт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка будет снижена по договорам вкладов (депозитов), начинающихся на номера:

26, вклад (депозит) «Большой», открытых с 21.02.2011 г. по 11.05.2011 г. (включительно) и пролонгированных с 21.08.2015 г. по 11.11.2015 г. (включительно);

27, вклад (депозит) «Большой», открытых с 08.04.2011 г. по 21.04.2011 г. (включительно) и пролонгированных с 08.10.2015 г. по 21.10.2015 г. (включительно);

53, вклад (депозит) «Большой», открытых с 05.11.2012 г. и пролонгированных 05.11.2015 г.
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