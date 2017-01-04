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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМИТЬ ПРЕМИАЛЬНУЮ КОРПОРАТИВНУЮ КАРТУ VISA BUSINESS GOLD БЕСПЛАТНО
11:17 05.01.2017

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) предлагает корпоративным клиентам оформить премиальную корпоративную карту Visa Business Gold бесплатно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформление карты осуществляется в рамках акции «Все меняется к лучшему!». На весь срок действия карты клиенты получат нулевую стоимость обслуживания.

Карту Visa Business Gold можно рассматривать как инструмент решения задач, связанных с повседневной деятельностью компании, таких как: перечисление командировочных (покупка билетов, бронь гостиницы и т.п.), оплата товаров, услуг (топлива, онлайн покупок в интернете) и представительских расходов. Снятие наличных денежных средств с помощью корпоративной карты возможно в любой точке земного шара.

Контроль расходов по карте можно осуществлять в режиме реального времени, путем запроса выписки в системе дистанционного банковского обслуживания.

Отсутствие тарифов делает карту Visa Business Gold Альфа-Банка доступной для широкого круга корпоративных клиентов: компаний малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. При этом сохраняется широкий перечень возможностей премиального сервиса, в частности: программа скидок Visa Business Bonus в Беларуси и СНГ; круглосуточная поддержка привилегированных клиентов от Visa; расширенная поддержка от Aspire Lifestyles; программа особых привилегий Golden Alfa.

Клиенты Альфа-Банка имеют возможность без дополнительных затрат обменять ранее выпущенные корпоративные карты на премиальные карты Visa Business Gold и получить доступ к ряду привилегий и бонусов.
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