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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ВВЕЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВТОРУЮ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ДЕПОЗИТАРНУЮ МАШИНУ В ГОЛОВНОМ ОФИСЕ В МИНСКЕ
10:03 05.01.2017

ОАО «Белгазпромбанк» ввело в эксплуатацию вторую автоматическую депозитарную машину (АДМ) в зоне самообслуживания в головном офисе в Минске (ул. Притыцкого, 60/2).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, АДМ работает в формате 24/7 (круглосуточно). Клиент (при наличии договора на расчетно-кассовое обслуживание с ОАО «Белгазпромбанк») может сдать торговую выручку при помощи АДМ. Белгазпромбанк предоставляет возможность своим клиентам сдавать выручку без привязки к режиму работы касс банка. Использование АДМ позволяет клиенту на 25% снизить свои издержки. А именно: стандартный тариф за сдачу выручки сегодня составляет 0,2% от суммы, при этом, если для внесения выручки клиент использует АДМ, комиссия составит 0,15%. Важным фактором для бизнеса также является зачисление денег, внесенных в АДМ, в режиме online на счет клиента и возможность их использования в расчетах с поставщиками. Комиссия за встречный платеж у Белгазпромбанка отсутствует.

Преимущества использования автоматической депозитарной машины: возможность сдачи торговой выручки круглосуточно, без обращения в кассу банка; экономия времени: быстрое зачисление выручки в режиме online; простота в эксплуатации и чековое подтверждение совершения операции.

Чтобы воспользоваться данным круглосуточным сервисом, необходимо открыть текущий счет в Белгазпромбанке и получить электронный ключ для взноса наличности.

Зона самообслуживания предназначена для оказания широкого комплекса розничных услуг, которые можно получить посредством использования инфокиоска и банкомата. Наиболее распространенные операции – пополнение банковских платежных карт, снятие наличных, платежи за услуги и т.д.
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