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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК «РЕШЕНИЕ» ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ БАНКАМ
17:15 04.01.2017

ЗАО «Банк «Решение» с 3 января изменяет ставки вознаграждения за услуги банкам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за платежи в пользу клиентов банка, в том числе банков-корреспондентов и их клиентов, через корреспондентские счета «ЛОРО» вознаграждение не взимается;

межбанковские платежи (внешние), в том числе пополнение корреспондентского счета составят 10 USD;

за платежи (внешние) по поручению банков-корреспондентов в пользу юридических и физических лиц, являющихся клиентами банка вознаграждение не взимается;

изменение платежных инструкций, аннуляция исполненного платежного поручения – 10 USD + вознаграждение других банков;

исполнение запроса банка-корреспондента, связанного с розыском денежных средств, проведение расследований по поручению банка-корреспондента – 10 USD + вознаграждение других банков;

платежи (внешние) по поручению банков, не имеющих счетов «ЛОРО» в банке, в пользу юридических и физических лиц: в USD – 15 USD, в ЕUR – 25 EUR, в RUB – 5 USD;

покупка-продажа банкнот наличной валюты по договорам с банками – осуществляется по договоренности;

предоставление справки по запросу аудиторской компании банка-корреспондента по счету банка-корреспондента – 50 USD.
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