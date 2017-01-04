С 18 января 2017 г. снижается ставка рефинансирования с 18% до 17% годовых.

Кроме того, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков снижаются с 23% до 22% годовых.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, решения в области процентной политики принимались с учетом замедления в ноябре 2016 г. годовой инфляции до 11,4%. По оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится ниже прогноза (12%) - порядка 11%.

Темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 г. по отношению к ноябрю 2015 г. выросла на 4,4% (39,2% годом ранее).

Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне.

Постепенно повышается внешнеэкономическая устойчивость. Счет текущих операций платежного баланса улучшился с минус 0,3% к ВВП в III квартале 2015 г. до 1,7% к ВВП в III квартале 2016 г., сальдо внешней торговли товарами и услугами – с 1,6% до 4,4% к ВВП соответственно.

На внутреннем валютном рынке в IV квартале 2016 г. продолжилось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов остается незначительным.

В Нацбанке полагают, что складывающаяся монетарная ситуация обусловит дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в I квартале 2017 г.

Возможности дальнейшего снижения Нацбанком процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием ее фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Беларуси.

С 1 февраля 2017 г. на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в национальной валюте снижаются с 7,5% до 4%, от привлеченных средств в иностранной валюте увеличиваются с 7,5% до 11%.

Помимо этого, с 1 июля 2017 г. изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в иностранной валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. При этом формирование специальных резервов по валютным кредитам, классифицированным во II группу риска, будет осуществляться банками поэтапно с 1 июля 2017 г. по 1 июля 2020 г.

Решения приняты в рамках общей стратегии на снижение долларизации экономики Беларуси и направлены на повышение привлекательности рублевых вкладов по сравнению с валютными сбережениями и ограничение принимаемых банками кредитных рисков.